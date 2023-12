La Philharmonie de Paris lance "La Balise", radio de création et studio-école

"La Balise" fait le pari générationnel de sensibiliser et former des jeunes de 12 à 25 ans en proposant un projet socio-éducatif, culturel et professionnalisant : "Les jeunes apprennent ainsi la prise de son, le montage, l’écriture documentaire, l’art de l’interview… Armés de ces compétences, ils élaborent des contenus très divers : fictions, documentaires, mais aussi des portraits et bien sûr, des émissions en direct et en public à la Philharmonie de Paris. En faisant bénéficier les jeunes de moyens de production professionnelles, La Balise entend déclencher des vocations pour les métiers du son, de la création radiophonique ou du journalisme".