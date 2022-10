"La Mécanique des Ondes" reçoit Marc Scalia

Pour rappel, La Mécanique des Ondes est une émission mensuelle de Fréquence Protestante qui reçoit chaque mois des voix et acteurs du monde de la radio qui viennent raconter leurs carrières et partager leurs souvenirs radiophoniques. Il s'agit d'une des rares émissions radio entièrement dédiées à ce média. Vous trouverez la liste des invités déjà reçus sur le site de l'émission. L'émission est diffusée chaque 2e mardi du mois à 13h15 sur Fréquence Protestante (100.7 en FM et en DAB+ sur Paris et Ile-de-France).