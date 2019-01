La Lettre Pro de la Radio n° 108 vient de paraitre

Le 13 février, on fête la radio

Dans quelques jours, l'Unesco célébrera la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Et à ses côtés, forcément, les radios elles-mêmes accompagnées de leurs auditeurs. Chaque année, il s'agit de mettre en avant le rôle de la radio, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs. Les radios du monde entier sont invitées à se joindre à l'événement.



Quid des grandes et moyennes ondes ?

Les éditeurs avaient manifesté un semblant de regain d’intérêt pour les ondes moyennes au début des années 2000. Il faut dire qu’à l’époque, la saturation de la bande FM ne laissait que peu d’espoir aux radios d’étendre leur diffusion. Aujourd’hui en Europe, les ondes moyennes ne sont plus que très peu exploitées. Et le développement du DAB+ pourrait bien porter l’estocade finale à un mode de diffusion d’un autre âge… pour la radio, en tout cas.



Musique : des chiffres et des titres

Le bilan musical 2018 réalisé par Yacast regorge de chiffres et de statistiques particulièrement intéressants pour qui a en charge la programmation musicale d'une station. Si au restaurant, on regarde toujours dans l'assiette du voisin, à la radio, on devrait toujours tendre une oreille attentive et curieuse aux programmations des autres stations.