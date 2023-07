La Garden Party à Longchamp avec Radio FG

Dès 15h30, les auditeurs assisteront à 9 courses spectaculaires de chevaux de haut niveau, dont l'une est parrainée par Radio FG, avec Le Grand Prix de Paris. Puis à partir de 21h, ils retrouveront les DJs Martin Solveig, Victor Flash, Upsilone et Saverio.

Radio FG diffuse son programme dans 32 villes en FM et plus de 60 villes en DAB+, notamment Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Monaco - Nice, Toulouse, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand... La Maison FG édite également les radio FG Chic (lounge et nu-disco), diffusée en DAB+ à Paris et Monaco, et Maxximum (alternatif et découverte) diffusée en DAB+ à Paris.