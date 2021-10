La Fnac et France Inter organisent Prix BD Fnac France Inter

Jusqu’au 14 octobre, les fans de bande dessinée ont la possibilité de déposer leur candidature sur le site prixbdfnacfranceinter.com pour devenir membre du Jury. 30 candidats seront retenus et auront pour mission de lire, évaluer et noter l’ensemble de la sélection des libraires Fnac et de la rédaction de France Inter, afin de choisir les albums finalistes. Une commission finale se réunira pour élire l’album lauréat. Elle sera présidée par Antoine de Caunes et composée de journalistes spécialisés et de libraires Fnac.

Les noms des finalistes seront annoncés le 9 décembre. Le nom du lauréat sera révélé le 6 janvier 2022 en direct dans l’émission "Popopop" à 16h, et recevra le Prix BD Fnac France Inter le soir-même.