La FRANA a 40 ans

L’éducation aux médias et la découverte musicale sont des engagements de 40 ans pour les radios associatives de Nouvelle Aquitaine. C'est deux thématiques seront abordées sous la forme de deux tables rondes. La première de 10h à 11h30 abordera notamment le développement d’un savoir faire dans les ateliers radios, l'’évolution de l’éducation des années de 1980 à nos jours ainsi que la diversification des médias et l’importance de l’éducation. Dans le hall de la collectivité, des stands seront installés où des radios présenteront leurs actions en matière d’éducation aux médias. Une vidéo rassemblant les photos et vidéos des différentes actions d’éducation aux médias en Nouvelle Aquitaine sera également projetée...