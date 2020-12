La "Discothèque idéale" pour les 50 ans de FIP

À l’origine de Fip, en 1971, il y a l’envie de deux hommes de proposer une parenthèse de douceur au milieu de l’enfer d’un périphérique bondé, de former un îlot vierge de toute nuisance sonore au milieu du capharnaüm urbain. Le 5 janvier 1971 à 17h, France Inter Paris – Fip – démarre son histoire, pour reprendre les termes de ses créateurs, celle d’une "autre radio".

Depuis, Fip fait figure d’exception culturelle dans le paysage radiophonique. Elle représente une sorte de label pour les auditeurs et pour toute la filière musicale. "Une identité composée d’une subtile alchimie, dans laquelle des programmateurs passionnés, exigeants et libres, racontent une histoire qui mêle toutes les musiques" souligne la station.