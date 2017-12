La CNRA lance une pétition pour la survie des radios associatives

"Les radios associatives conduisent une mission de service public précisée dans la loi comme mission de communication sociale de proximité. Près de 600 services radiophoniques maillent le territoire national et proposent des radios traduisant un projet associatif spécifique. Ces projets éditoriaux des radios revêtent de nombreuses dimensions : culturelle, éducative, créatrices de cohésion et de lien social, territoriale..." rappelle la CNRA qui souligne que "le gel des contrats aidés pour cette année 2017 impacte d’ores et déjà la capacité des radios associatives à remplir leur mission de service public et compromet dans de nombreuses situations l’exigence de qualité et de professionnalisme de ces médias de proximité au travers notamment du rôle central de nos équipes salariées pour permettre l’action des bénévoles et le fonctionnement de nos structures".