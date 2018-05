LV Consult propose de nouveaux services

Laure Vignaud intervient désormais sur le benchmarking. En accord avec le client, LV Consult effectue l’analyse des classements Yacast pour chaque titre de sa playlist et lui fait des propositions de changement de catégorie et d’entrée en playlist. Une réunion, selon le rythme voulu par le client, est prévue pour confronter les idées et les propositions. Avec l’aide d’un développeur, Laure Vignaud a mis en place "une gestion automatisée du remplissage du Benchmark ce qui fait gagner un temps considérable et qui permet de se concentrer sur l’écoute des titres et l’évolution des positions. Les coûts sont donc réduits et permettent à des stations à faible budget d’avoir accès à une analyse pertinente et surtout en accord avec sa stratégie d’antenne".