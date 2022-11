L'importance vitale pour les radios de fournir des bonnes métadonnées

Les métadonnées permettent notamment d'afficher des informations visuelles et du texte tels que le nom de la station, le logo, le nom de l'animateur, le titre de la chanson diffusée et la pochette de l'album pendant la diffusion. "Avec la radio confrontée à une concurrence accrue sur le tableau de bord, il est d'une importance vitale pour les diffuseurs de fournir les bonnes métadonnées avec leur audio", a déclaré Patrick Hannon, président du WorldDAB. "Cela garantira que le logo et les informations de lecture seront insérés, pour permettre aux auditeurs de trouver leurs stations préférées et vivre la meilleure expérience possible en voiture."

Une injonction qui sera martelée lors du prochain WorldDAB Automotive, le 17 novembre prochain durant lequel ces métadonnées et l'écoute de la radio en voiture seront des sujets clés.