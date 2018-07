L’historien Fabrice d’Almeida rejoint Europe 1 à la rentrée

Fabrice d’Almeida, historien, professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas et auteur de nombreux ouvrages à succès, rejoint Europe 1 en tant que consultant histoire de la station. Il interviendra dès la rentrée quotidiennement à l’antenne. Il assurera en outre tous les commentaires des grands évènements d’actualité et des éditions spéciales.

"Europe 1 est ravi d’accueillir dans ses équipes un historien de renom et apprécié du grand public" précise la station.