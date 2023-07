L’étoile (Radio) Nova rencontre le soleil pour sa tournée d’été €

Radio Nova aime les rythmes qui bougent. Quoi de meilleur pour balancer son corps en rythme partout en France. C’est décidé, animateurs, journalistes et DJ vont prendre l’air. De Marseille à Douai, de Montpellier à Charleville-Mézières, de Clermont-Ferrand à Bordeaux, Nova s’offre des vacances en région avec les auditeurs et celles et ceux qui n’écoutent pas encore la radio de Matthieu Pigasse, aussi propriétaire des Inrocks.