L'équipe d'Évasion organise son Évasion Live

Pour cette 7e édition,Évasion proposer son concert gratuit Évasion Live en partenariat avec la Mairie de Dammarie-les-Lys. Pas moins de 4 000 personnes seront de la fête pour cet événement gratuit, festif, familialeet désormais incontournable avant le début de l’été. Plus d’un mois d’opération terrain auront été nécessaire afin de distribuer toutes les invitations de ce concert géant.

À partir de 16h, Évasion sera en direct des loges jusqu’à 20h pour interviewer les artistes qui seront réunis sur scène : Vitaa, Dadju, Keen'V, Lucenzo, Marina Kaye, Léa, Sola et Héritage Goldman. Évasion partagera des vidéos et photos des interviews des artistes avant concert sur Facebook, Instagram et TikTok.