L’émetteur est un ogre. Pensez Podcast ! €

Or, depuis que tout le monde vous dit à tort et à travers que le salut passe par le podcast, vous vous grattez la tête : podcaster, c’est très bien, mais quoi ? C’est vrai, de nombreuses stations devenues de géantes playlists n’ont pas grand-chose à proposer en catch-up. On ne va pas podcaster l’info trafic, hein…

Pourtant, vos capacités à podcaster méritent une réflexion poussée. Nos marques radiophoniques ayant perdu leur hégémonie et étant devenues de simples "propositions" dans un monde où les contenus se déversent par milliards de bits sur nos pauvres cerveaux, tout ce qui peut augmenter notre notoriété et exposer un tantinet plus nos contenus est bienvenu.