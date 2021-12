L’auditeur au coeur de la nouvelle campagne France Inter

"Cette campagne, c’est une promesse forte : La radio, partout, tout le temps et pour tout le monde. Une signature qui rassemble : Vous êtes bien sur France Inter. Un parti pris, celui de l’animation, qui colle à l’Esprit pop et créatif d’Inter. Une envie, celle de créer du lien encore et toujours…" a indiqué Morgane Le Tac, directrice de la communication France Inter.

Réalisé par Clément Soulmagnon, produit par Eddy et animé par Brunch studio, le film se déploie dès ce 1er décembre pour la TV, le web et le cinéma.