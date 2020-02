L’audience des offres publicitaires sur Internet

Ces résultats publicitaires permettent de valoriser l’audience de regroupements de sites et applications commercialisés par les régies et les éditeurs et sont disponibles pour les agences dans les outils de mediaplanning. À partir des données collectées en novembre 2019, Médiamétrie a publié l’audience, l’affinité et les usages de 75 offres publicitaires à travers 68 cibles socio-démographiques de référence.

La mesure d’Audience Internet Global repose sur un panel unique de plus de 25 000 individus de 2 ans et plus, dont 4 500 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer ‘nativement’ l’audience globale de plus de 6 000 marques et 1 000 applications.