L'audience de la radio en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, il faut noter que 1% d’audience cumulée en 2018 représente 2 248 personnes âgées de 13 ans et plus. À plus de 16 000 km de Paris, la radio enregistre 69.3 d'audience cumulée (versus 69.0 il y a un an) pour une DEA de 2h49 (versus 3h12 il y a un an). Dans le détail, les radios généralistes génèrent 50.5 d'audience cumulée pour une PDA de 6.,1 et une DEA de 2h40. Pour les radios musicacles, elles enregistrent une audience cumulée de 31.2, une PDA de 29,7 pour une DEA de 1h52. Par statut, les radios privées commerciales génèrent 55.3 d'audience cumulée. Les radios de service public : 28.2 pour une PDA de 29.5 et une DEA de 2h03. En Nouvelle-Calédonie, 3 stations apparaissent dans ce classement : Nouvelle-Calédonie La 1ère (21.8), Océane FM (20.4) et Radio Djiido (15.1).