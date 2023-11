L'association LesVoix.fr qualifie l'intelligence artificielle de "menace"

"Au-delà de nos intérêts professionnels, d'autres sujets sont à prendre en compte, tels que la menace sur l'emploi culturel dans tout le secteur audiovisuel, l'absence d'un plan d'accompagnement pour cette transition industrielle à venir, la sécurité des données personnelles (nos voix et nos visages) et la rémunération sur l'utilisation des œuvres et de nos interprétations, la question des Deep Fakes, l'information du public sur la nature artificielle d'un contenu, le risque d'appauvrissement culturel, l'avenir du secteur audiovisuel et le manque de réponse politique face à nos inquiétudes légitimes" indique un communiqué de l'association LesVoix.fr et du Syndicat français des artistes interprètes.