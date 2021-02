L'année Internet vue par Médiamétrie

Du jour au lendemain, les Français ont du réinventer leur vie quotidienne : apprendre et travailler autrement, faire leurs courses, maintenir le dialogue avec leur famille et leurs amis malgré la distance, et même se détendre et se cultiver loin des cinémas, des salles de spectacle et des musées. Internet a joué un rôle majeur dans cette nouvelle organisation en permettant à des Français confinés et parfois isolés de se recréer un quotidien à travers les écrans. Ainsi par exemple, 80.5% des 15 24 ans se sont connectés aux sites et apps de formation/éducation pendant le premier confinement et près de la moitié des CSP+ ont utilisé des services de messagerie

professionnelle et de visioconférence pour télétravailler. Dans le secteur de la restauration, fermetures obligent, les internautes ont opté pour la livraison ou encore le drive dont l’audience a doublé entre octobre 2019 et avril 2020 passant de 7 millions de visiteurs uniques à 13.6 millions en 6 mois. Préoccupés par leur santé et celles de leurs proches, les internautes ont aussi largement utilisé les services médicaux disponibles en ligne, que ce soit pour prendre des rendez vous médicaux ( (+ d’audience en un an), ou téléconsulter un professionnel de santé. Enfin, côté conso, les internautes ont profité de la période pour favoriser l’achat en ligne utile et responsable ou encore mettre à l’honneur le made in France .