L'Onde Porteuse lance la première radio en ligne

L'Onde Porteuse et l'association Avenir portent depuis plus d'un an l'ACI (Atelier Chantier d'Insertion) dénommé Le Chantier où le support d’activité est le média radio. Ce 24 avril à 18h30, L'Onde Porteuse lance la première radio en ligne qui donne l"a parole à ceux qui ne l'ont pas". Une occasion de plonger dans "l’univers chaud et humain de la radio du Chantier et de se laisser guider".