L'INA et le CSA belge accompagnent la HAICA tunisienne

Ce projet s'inscrit dans un programme de jumelage et sera financé par l'Union européenne dans le cadre de sa politique de voisinage. Il a pour objectif d'associer des institutions sœurs, venant d'états membres de l'Union européenne et d'un pays partenaire, dans une logique d'assistance technique, de transferts d'expertise, d'échanges de bonnes pratiques, et de coopération institutionnelle pérenne.

Le CSA belge et l'INA se sont associés pour répondre aux attentes de la HAICA : consolider sa stratégie, son organisation et ses compétences techniques. L'INA apporte son savoir-faire et son expérience en accompagnant la HAICA dans la mise en place de son système d'enregistrement, de documentation et d'archivage des flux radio et télé, afin d'améliorer son activité de monitoring et d'études des médias.