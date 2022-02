L’Enduropale du Touquet sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie

De 13h30 à 17h, la course de l’Enduropale sera difusée en direct sur France Bleu Nord, sur France Bleu Picardie et en simultanée sur France 3 Hauts-de-France, sur France 3 Normandie et sur France 3 NoA.

Antoine Barège (rédacteur en chef de France Bleu Nord), Céline Rousseaux (France 3 Hauts-de-France) et Arnaud Demeester (consultant et recordman des victoires de l’Enduropale) commenteront la course.Thibaut Rysman sera en duplex sur la course, Matthieu Rappez avec les pilotes professionnels, Lila Haffaf avec les amateurs, Émilie Montcho sur la ligne de départ, Pascal Toth avec le public sur la digue, et Laurent Dereux au milieu des spectateurs.