L’Arcom et le Centre national de la musique signent un accord de partenariat

Enfin, cette convention se traduit par des actions de sensibilisation afin d’assurer la protection des droits des acteurs de la filière. L’Arcom et le CNM souhaitent mettre en place des ressources communes à destination des professionnels de la musique et du grand public, afin de favoriser la connaissance des enjeux de la diversité en matière de diffusion des oeuvres musicales et de protection des droits des auteurs, compositeurs, interprètes, éditeurs et producteurs, mais aussi des enjeux de l’égal accès des femmes et des hommes aux métiers de la musique et des variétés, et de la lutte contre toutes les formes de discrimination.