L'A2PRL poursuit ses activités durant le confinement

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, l’agence reste en ordre de marche pour livrer l’intégralité de ses éditions, locale ou nationales. "Nous restons par ailleurs à l’écoute de toutes les stations qui, afin de pallier les éventuelles indisponibilités de leurs équipes et rédactions, auraient besoin, même momentanément, de notre appui" précise Sylvain Athiel, directeur de l’A2PRL.

A2PRL développe des procédures simples et éprouvées et s’attache à rester au plus proche des préoccupations des radios. Plus de 1 550 éditions de flashs et journaux, 1 280 heures de programmes, 50 chroniques, sont distribuées chaque semaine depuis ses studios toulousains à près de 6 millions d’auditeurs.