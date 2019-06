Kiss prépare son "Kiss FM Live"

Cette années, 10 groupes et artistes ont répondu présents : Alliel, Aöme, Clara Luciani, Claudio Capéo, Collectif Métissé, David Hallyday, Jérémy Frérot, Keen'V et Olivier Dion. ​Les invitations se gagnent en écoutant Kiss FM ou après des partenaires du concert.

La radio proposera de nombreux live sur les réseaux sociaux pour faire vivre cet événement qui sonne comme tous les ans comme une belle fête de fin de saison pour la radio. Le soir du concert, les personnes présentes pourront se prendre en photo et publier ces photos sur le net avec les hashtags de la soirée : #CoteDazurFrance et #KissFmLive et ainsi peut être repartir avec des cadeaux offerts par le Comité régional du tourisme.