Kiss FM prépare son "Kiss FM Winter Live"

Comme chaque année, à quelques jours de Noël, Kiss FM organise son "Kiss FM Winter Live". Ce concert se déroulera le jeudi 19 décembre à 20h à l’Estérel Aréna de Saint-Raphaël pour un concert exceptionnel sur invitation. Au programme de cette soirée, Tom Walker, Léonie, Philippine, Sound of Legend, Tibz, et Jean-Baptiste Guégan. les auditeurs peuvent remporter leurs invitations en écoutant Kiss FM.

Et en plus d’assister à un bel événement, ils feront directement un beau geste en soutenant l'association Léo, qui aide les familles des enfants malades de cancer et collecte des fonds pour la recherche sur les cancers.