Kiss FM prépare son Kiss FM Live

Du 7 mai au 3 juin, à tout moment de la journée sur Kiss FM, à chaque fois qu'un auditeur entendra le top départ du jeu, ils pourront appeler me 08 92 69 18 15. Les dix premiers à appeler gagneront chacun automatiquement 2 invitations. D'autres invitations seront à gagner sur la page Facebook de Kiss FM. De plus, KISS FM ira a la rencontre de ses auditeurs chaque mardi, mercredi et jeudi du 15 au 31 mai pour offrir des invitations. Ils seront à bord d'un Kia Sportage prêté par Riviera Car Center.

Ce prochain Kiss FM Live réunira Amir, Boulevard des Airs, Cats on Trees, Colorblast, Diva Faune, Joyce Jonathan, Julian Perretta, Klingande, Madame Monsieur, Matt Simons, Merk and Kremont, Mozambo, Synapson et The Avener.