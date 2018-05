Kiss FM envoie ses auditeurs au Québec

Les auditeurs de Kiss FM pourront, par exemple, faire du kayak, de l’hydravion en survolant des paysages sublimes, admirer la danse des baleines dans le Saint-Laurent, rencontrer au fil de leurs randonnées les orignaux, les castors et les ours, câliner des loups, faire la fête avec les Québécois au gré des nombreux festivals du Québec et découvrir le dynamisme culturel québécois.

Pour l'occasion; Kiss FM produit une semaine spéciale sur son antenne avec Eric, Jérém et Bidule. Pour gagner il faudra jouer au "Grand Huit". Notez que pour avoir une chance en plus de gagner, la radio met en place un jeu sur Facebook avec pour principe de mettre une photo de couverture (qui illustrent cet article) proposée par la radio.