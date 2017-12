Kiss FM cherche sa "Pretty Woman"

D’abord, une limousine viendra chercher la gagnante, le 16 décembre prochain. Direction ensuite, une bijouterie découvrir une parure de bijoux Christian Lacroix... La limousine accompagnera ensuite la gagnante dans un salon de coiffure une coupe et un maquillage.... La gagnante fera une halte chez Denis Durand, un haut couturier à Cannes (qui habille notamment les stars pour le festival de Cannes) et essaiera une robe spécialement créée pour elle. Enfin, pour finir la journée en beauté, direction un hôtel de luxe (Le Mas Candille et ses 5 étoiles) où elle passera la nuit dans la plus belle des suites après un dîner dans le restaurant étoilé. Le lendemain matin, petit déjeuner puis direction le Spa pour 1 heure de soin…