Ketil Media s’appuie sur Soundcast pour monétiser les podcasts de Radio Classique

Cette offre comprend l’ensemble des podcasts proposés par la radio parmi lesquels l’émission de Franck Ferrand, régulièrement classée parmi les premiers téléchargements en France, les différents éditos et chroniques de la matinale Eco / News de la station, ainsi que toutes les émissions des grandes voix de Classique mises à disposition des internautes sur les différentes plateformes de téléchargement. Ketil Media propose ainsi aux annonceurs et à leurs agences l’inventaire audio digital de Radio Classique en direct et en programmatique. Un catalogue qui vient enrichir l’offre audio digitale de la régie, déjà constituée de la radio digitale Radio Public Santé (disponible sur la plateforme Soundcast) un format particulièrement plébiscité par les internautes en cette période de crise sanitaire.