Kelly Parker nommé directeur du développement produit chez Wheatstone

Kelly a été ingénieur systèmes chez Wheatstone pendant les années phares du développement de l’AoIP à partir de 2004 et durant 14 ans avant de rejoindre Townsquare Media en 2019.

"J’ai été de l’autre côté de l’industrie, gérant plus de 300 stations de radio ces dernières années. Les choses évoluent indéniablement, et Wheatstone est dans une position unique pour adapter sa technologie à ces changements", a-t-il souligné, mettant en avant l'avantage de Wheatstone d'avoir des opérations centralisées sous un même toit, ce qui permet de concevoir et tester rapidement de nouvelles solutions pour répondre aux besoins actuels et futurs de la diffusion.