K6FM : un concert dans les jardins du Département

Depuis 2015, le Conseil départemental et K6FM sont partenaires pour promouvoir la musique de la Côte-d’Or, via le site communautaire k6fmbfc.com et sa webradio. Trois artistes locaux issus de cette plateforme seront sélectionnés d’ici le 15 juillet pour jouer en première partie de cette affiche nationale. Cette fois-ci, l'équipe de K6FM recevra Charlie Winston, Héritage Golfman, le groupe Blankass, Anisha Jo et Marvin Marchand.L'entrée est gratuite uniquement par le 23, boulevard de la Trémouille à Dijon. Ouverture des portes à 17h30 et début du showcase à 18h30.