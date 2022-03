K6FM prépare un nouveau "K6FM Live"

Le concept reste le même : des groupes locaux à découvrir sur scène, après les avoir entendus sur la webradio régionale K6FMBFC.com, et des artistes de renommée nationale pour un public toutes générations. Cette fois-ci, l'équipe de K6FM accompagnera les artistes dijonnais Karolyn B, Bolidde et Sara Wenn.

Parallèlement, K6FM a également convié le franc-comtois Lilian Renaud, vainqueur de la saison 4 de "The Voice" qui revient avec son 4e album intitulé "Dans un moment de bonheur" sorti en 2021. À ses côtés, le trio Õ c’est nous, Olympe et le duo d'amies Les Frangines actuellement à l'antenne avec un nouveau titre "Notes" co-écrit avec Boulevard des airs.