K6FM organise un casting pour participer à The Voice

Mercredi 2 mai (de 8h à 10h pour les enfants et de 10h à 12h pour les adultes), les auditeurs présélectionnées seront invitées à revenir l’après-midi pour chanter devant Bruno Berbérès, le célèbre recruteur de talents de The Voice, en vue de continuer l’aventure. Ce casting est ouvert à tous, sans rendez-vous et sans limite d’âge.K6FM appelle donc ses auditrices et ses auditeurs à rejoindre l'équipe directement sur place, à l'école du spectacle Thomas Gérôme "Music All" à Dijon. Inscriptions néanmoins conseillées en envoyant un CV et une démo en MP3 à thevoice@k6fm.com