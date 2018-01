K6FM fête ses dix ans avec 10 évènements

Cette année, K6FM proposera10 showcases gratuits, qui regrouperont à chaque fois un artiste local, un artiste émergeant et un artiste plus notoire. Ces événements se dérouleront chez les partenaires de la radio, dans le grand Dijon, à partir de février 2018. Parmi les artistes la radio souhaite accueillir Pony Pony Run Run (Cf photo ci-dessus), Axel Bauer, Boulevard des Airs… Et quelques autres à venir. En 2017, K6FM a intégré pour la première fois à Dijon le Top 10 toutes radios confondues devant ses principales concurrentes locales France Bleu, Chérie FM, Virgin Radio, Fun Radio ou Fréquence Plus. L’audience sur le département est également en forte hausse (+ 53% en un an) avec 17000 auditeurs quotidiens (3) et 75000 auditeurs fidèles. "K6FM reste aussi une radio référente à Dijon sur les 25/49 ans et sur la cible très prisée des CSPI+, et la radio leader sur la cible 35/49 ans" explique la station.