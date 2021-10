K6FM et Radio K6 arrivent en DAB+

Parmi ces nouveautés, citons la petite soeur de K6FM, Radio K6 clin d’oeil à la radio libre ayant émis à Dijon jusque dans les années 90. Radio K6 proposera un programme plus "adulte" que K6FM à Dijon, Beaune et Chalon-sur-Saône, dès le 12 octobre. Son déploiement sera progressif pour atteindre une zone de plus de 1 million d’habitants, d’ici 5 ans, de Chaumont à Mâcon en passant par la Bresse Bourguignonne, le bassin minier Creusot/Montceau et même Moulin dans l’Allier, et Bourg en Bresse dans l’Ain.

Pour le lancement de cette nouvelle norme, K6FM offrira à ses clients et partenaires, la diffusion DAB+ en plus de la FM. La diffusion sur l’antenne de Radio K6 sera quant à elle proposée aux clients pour un simple surcoût de 15% par rapport à la campagne en FM à Dijon.