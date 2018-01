Journée portes ouvertes à Ina SUP

La journée portes ouvertes Ina SUP aura lieu le 16 février 2018, à Bry-sur-Marne. Une journée entière pour rencontrer les équipes pédagogiques, échanger avec les étudiants, découvrir tous les cursus et visiter les locaux et les installations. Modalités d'inscription, de financement ou de logement, toutes les informations pratiques seront disponibles sur place.