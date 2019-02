Journée mondiale de la radio : diffusez les spots de promotion

Pour rejoindre et participer à la célébration de la Journée mondiale de la radio, les stations de France et d'ailleurs sont invitées à programmer dès aujourd'hui des spots spécifiques qui mettent en avant cet événement. Des spots pour fêter l’importance de la radio "dans la poursuite d'un monde plus pacifique et plus tolérant" explique l'Unesco. L'organisation met aussi à leur disposition des ressources (logos, images, entretiens...).Par ailleurs, un grand concours international est organisé par l'European Radio Show (Salon de la Radio). L'objectif est récompenser une production sonore dans chacune des 6 langues de l'Unesco. En jeu, 6 dotations de 3 800 euros chacune. Les radios doivent rapidement s'inscrire sur un site dédié : World Radio Contest