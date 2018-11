Journée historique : les grands groupes de radios se lancent dans le DAB+

La nouvelle offre en radio numérique prend forme et semble prendre son essor après l'annonce ce mercredi soir de l'arrivée des grands groupes de radios nationales. NextRadioTV va lancer trois stations en DAB+, RMC et BFM Business dont une nouvelle : BFM Radio, version audio de la chaîne d'information en continu. Le groupe Lagardère, annonce, par la voix du vice PDG des radios, Laurent Guimier, des dépôts de candidatures pour les trois marques du groupe : Europe 1, Virgin Radio et RFM.

Idem pour Radio Classique et pour le groupe M6 qui annonce le déploiement pour ses trois stations : RTL, Fun Radio et RTL2.

Le groupe NRJ devrait emboiter le pas dans la série des annonces.