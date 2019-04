Joanna Chabas, lauréate de la Bourse Lauga-Delmas 2019

Joanna Chabas, âgée de 22 ans et étudiante au Centre de Formation des Journalistes de Paris est l’heureuse lauréate de la Bourse Lauga-Delmas 2019. Elle succède à Claudia Bertram, lauréate 2018 et vient ainsi enrichir la prestigieuse liste de journalistes récompensés avant elle : Wendy Bouchard, Anne Le Gall, Laurent Guimier, David Doukhan, Maxime Switek, Julien Pearce, Emmanuel Renard, Christophe Charles, Mathieu Charrier, Caroline Roux, Laure Dautriche, Olivier Samain, Benoît Duquesne, Antoine Cormery, Christophe Delay, Céline Pigalle, Albert du Roy… Tout au long de la journée du 5 avril, 19 étudiants de dernière année d’école de journalisme ont participé à Europe 1 aux épreuves de la Bourse Lauga-Delmas : la préparation et l’enregistrement d’un flash, la réalisation d’un reportage et une épreuve d’improvisation sur un sujet d’actualité.