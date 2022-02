Jésus Vazquez Miguel arrive à Eurocom Broadcast

Pour Bruno Guers, Président d’Eurocom Broadcast : "Nous sommes très heureux d’accueillir Jésus dont l’expertise reconnue en termes de Gestion des équipes de Ventes et de Marketing nous sera précieuse. Nous avons de nombreux défis à relever notamment autour de nos marques, et de la commercialisation nationale et internationale et avons besoin de personnalités aussi aguerries que Jésus".

Dernièrement, Jésus Vazquez Miguel était le responsable des équipes de ventes internationales de WinMedia. Auparavant il avait occupé notamment les fonctions de directeur commercial International chez AEQ.