ORBAN arrête la fabrication des unités 1U

En mode FM, OPTIMOD Trio fournit quatre structures de traitement FM qui sont cinq bandes, cinq bandes à faible latence, cinq bandes à très faible latence et deux bandes. De plus, il peut également être utilisé comme encodeur stéréo autonome avec une latence aussi faible que 2 ms et une limitation complète du dépassement dans les domaines de la bande de base gauche/droite et composite. Pour les pays exigeant que la puissance multiplex soit limitée à une limite spécifiée, le contrôle de puissance multiplex ITU BS.412 peut être activé pour assurer la conformité tout en contrôlant de la Puissance MPX en douceur et de manière fiable. Un générateur RDS/RBDS intégré prend en charge le défilement PS dynamique et l'accès IP. L'interface μMPX en option vous permet de transmettre DMPX sur IP si vous utilisez le mode de fonctionnement FM.