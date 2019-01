Jean-Pierre Cassaing nommé Directeur de la Stratégie à Mediameeting

"L’arrivée de Jean-Pierre Cassaing au sein de la famille Mediameeting est une grande joie pour toute l’entreprise. Nous saluons l’homme, son expertise et ses valeurs humanistes. Ensemble, nous allons démontrer la performance du podcast business et le faire entrer dans le quotidien des entreprises" a souligné Anne-Marie de Couvreur, fondatrice et CEO de Mediameeting.

Jean-Pierre Cassaing, 43 ans, est titulaire d’un Executive Master – Digital Humanities (Sciences Po), d’une Maitrise de Science de Gestion (Toulouse School of Management) et d’une Licence de Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (Université de Toulouse – Jean Jaurès).