Jean-Paul Gambier nommé au CTA de Toulouse

Après de nombreux mandats au niveau national (CNRA) et international (AMARC Europe), au titre desquels il a été distingué Chevalier des Arts et Lettres, Jean-Paul Gambier s’était désengagé du mouvement des radios citoyennes depuis 5 ans, pour se consacrer au développement du projet multimédia Jazz In et du réseau social professionnel SWAP. Il contribuera désormais à l’exercice des compétences consultatives de ce Comité auprès du CSA, à l’instruction des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales en Occitanie et au contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations. Jean-Paul Gambier prendra ses fonctions ce 11 septembre au moment où les radios de la région Occitanie sont appelées à opter pour une diffusion numérique.