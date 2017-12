Jean-Michel Meschin, le Père Noël de Hit West

Un habillage de Noël, ça se prépare. Je me souviens avoir parlé avec Yann, des mois à l’avance, du ressenti qu’il avait eu sur la période de Noël précédente et des changements qu’il voulait amener. Nous avons travaillé avec Arnaud Agoyer et Benztown , dès le mois de septembre. Il faut être sincère, généreux, te projeter dans un univers qui n’est pas celui que tu vis à l’instant T mais celui qui va arriver dans quelques mois ou quelques semaines. Je pense aussi que la question se pose différemment sur Skyrock ou NRJ où l’audience se sent plus ou moins concernée par les fêtes et peut vivre cette période comme une énorme opération commerciale avec beaucoup de stress, donc au final moins on en fait, mieux on se porte... Et puis trouver le temps pour anticiper, ce n’est pas simple quand tu es déjà débordé en fin d’année.Plus que jamais, nous sommes dans un moment où tu dois penser le marketing sonore en renouvelant ses codes. Je le vois en France comme en Russie avec Europa Plus (qui atteint des records avec plus de 12 millions d’auditeurs quotidiens) où la jeune génération est en train de tout bousculer y compris, bien sûr, dans la production musicale. Le challenge est énorme pour les radios "mainstream", et passionnant parce que la musique ne va plus vers le bruit mais vers le son. Il est de plus en plus efficace, puissant, inventif, mais surtout de plus en plus pur. Donc, pour l’année prochaine… on continue de repousser les limites. Les voix seront plus belles, les mélodies plus mémorisables, les mots plus" impactants" et les sons plus conquérants.