Jean-Luc Reichmann fait son retour à la radio sur Nostalgie

Pour démarrer l’année 2025, Jean-Luc Reichmann fait son retour à la radio en rejoignant l’antenne de Nostalgie. L’animateur, bien connu du grand public, prend les commandes d’une nouvelle émission baptisée "On se tutoie ?...". Ce rendez-vous hebdomadaire, diffusé tous les vendredis de 19h à 20h, a pour ambition d’accompagner les auditeurs dans une atmosphère chaleureuse et détendue, idéale pour débuter le week-end.

Dans ce programme inédit, Jean-Luc Reichmann propose un concept simple mais efficace : tutoiement et interactivité. "On se tutoie ?..." promet une ambiance conviviale et des échanges pleins d’émotions positives et de complicité. Jean-Luc Reichmann mettra les auditeurs au cœur de cette émission, dans une ambiance volontairement décontractée.