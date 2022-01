Jean-Éric Valli (Les Indés Radios) : "le marché local est encore fluctuant" €

LLPR - "Une autre voix est possible". C'est l'appellation de cette récente campagne de promotion lancée par Les Indés Radios. Quelle est sa vocation ?

JEV - Notre objectif à travers cette campagne est de rappeler les valeurs fortes d'indépendance et de proximité qui nous animent. Nous sommes une offre radio différente de celle qui existe ailleurs, ni totalement musicale, ni généraliste et pourtant de proximité !