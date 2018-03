Jacques Expert quitte la direction des programmes de RTL

"Grand professionnel des médias, Jacques Expert a apporté au cours des cinq années passées à RTL, sa contribution à la réussite de la première radio de France. Il a notamment participé au lancement de l’émission originale "La Curiosité est un vilain défaut", animée par Thomas Hugues et Sidonie Bonnec, et au succès des nouvelles "Grosses Têtes", émission animée par Laurent Ruquier, et nous l’en remercions" a souligné Christopher Baldelli, vice-président du Directoire du Groupe M6. Dès le 1er avril, RTL s'appuiera sur Gauthier Hourcade, Directeur adjoint des Programmes en charge de l’éditorial et sur Ghislain Thomas, Directeur adjoint des Programmes, en charge de l’Antenne.