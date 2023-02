Jacques Esnous quitte la rédaction de RTL

"À ce titre, le Groupe M6 pourra compter sur l'expérience et l'expertise de Jacques pour l'aider à répondre aux évolutions stratégiques du secteur de la radio, confronté à une mutation profonde" indique un communiqué. À compter du 18 mars, Frank Moulin, actuellement directeur de la rédaction de RTL, succèdera à Jacques Esnous et deviendra également directeur de l’information de RTL.

"La contribution de Jacques au développement de RTL a été exceptionnelle tout au long de ces années. L’information sur RTL est aujourd’hui une référence dans notre pays et Jacques a participé pleinement à son rayonnement : nous comptons sur lui pour continuer à nous accompagner dans les années qui viennent" a souligné Régis Ravanas, directeur général des activités audio du groupe M6.