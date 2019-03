Insuffler une nouvelle politique publique en faveur de la radio

Le secteur de la création radiophonique foisonne d’initiatives et de projets mais est frappé par une forte précarité à tous les niveaux et un manque de reconnaissance des pouvoirs publics. Le SNRL partage ce constat et demande maintenant au ministre de la Culture la mise en place d’une mission de préfiguration afin de définir les contours d’un Fonds pour la création et production radiophonique. "Paradoxalement, ce secteur est fortement contraint par le manque de financements alors que les enjeux à relever sont importants pour donner à ce 8e art la place qu’il mérite au risque de le voir réduit à une fonction purement divertissante" explique le SNRL. Le syndicats des radios associatives souhaite donc qu'une nouvelle stratégie voit le jour afin "de permettre aux professionnels et bénévoles des radios, aux auteurs et créateurs de pouvoir produire et créer dans les meilleures conditions tout en répondant aux enjeux de l’éducation aux médias ; de renforcer la pluralité et l’indépendance de l’information et de développer l’émergence et la diversité culturelle et artistique"